Politiet etterforsker skytehendelse på Linderud i Oslo natt til søndag

– Vi gjør diverse undersøkelser på åstedet og jobber med å avklare hvem som har vært involvert, og om det har sammenheng med andre hendelser, skriver operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt i en melding til mediene.

Politiet har søndag gjennomført vitneavhør og hentet inn videomateriale.

Ifølge politiet skjedde hendelsen like ved Krigsskolen på Linderud leir. I en oppdatering presiserer politiet at saken ikke settes i sammenheng med personell tilknyttet Krigsskolen på Linderud, og at hendelsen som etterforskes, ligger utenfor Forsvarets område.

– Vi har gjort beslag i videomateriale som gir oss informasjon, som blant annet kan si oss noe om tidspunkt, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til VG.

Han forteller at krimteknikere er på stedet, og at de gjør søk i nærområdet.