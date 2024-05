Forsker mener bilde av Eide med Palestina-aktivist er problematisk

På bildet av Rødt-politikeren og Palestina-aktivisten Mona Osman fra Skien sammen med Espen Barth Eide ble tatt onsdag 1. mai i forbindelse med feiringen av Arbeidernes internasjonale kampdag i Grenland. Osman publiserte bildet fredag.

I teksten til Facebook-bildet skriver Osman «I dag har jeg radikalisert Espen Barth Eide!». På bildet står hun med en plakat med teksten «Fuck Israel. Fuck capitalism. Fuck Nato.»

– Bensin på bålet

– Det burde være under verdigheten til aktivistene å misbruke en norsk utenriksminister for å fremme sine egne politiske formål. Uten å tenke på hva slags type skade og ringvirkninger dette kan få, sier Midtøsten-ekspert og professor Hilde Henriksen Waage til NRK.

Hun sier hun frykter at slike bilder kan skape store problemer for Eide og rollen Norge spiller i konflikten mellom Israel og Palestina.

– For Espen Barth Eide er dette veldig alvorlig. Det er å helle bensin på det israelske bålet, som griper enhver mulighet til å kritisere Norge, sier Waage til VG.

– Norge er ingen hvem som helst i den palestinsk-israelske konflikten. Vi har spilt en rolle i denne i mer enn tretti år. Vi leder Giverlandsgruppen, som er det eneste forumet hvor Israel og Palestina snakker med hverandre, fortsetter hun.

– Representerer ikke Eides syn

Espen Barth Eide avviser at dette på noe vis representerer hans eller Norges syn:

– Utenriksministeren og Norge er verken mot Israel, kapitalisme eller Nato, skriver kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til NRK.

– Kvinnen på bildet var en del av en gruppe som hadde møtt opp for å demonstrere mot utenriksministeren og regjeringen. Eide kjente ikke til hvem hun var, legger hun til.

Bogsnes sier til VG at Eide heller ikke kjente til at Osmans far er omtalt av Jerusalem Post som «terrorist» fordi han er mistenkt for å ha deltatt i en terroraksjon i Paris i 1982. Han ble utlevert til Frankrike i 2020.

NTB har ikke lykkes med å få en kommentar fra Osman. Hun har heller ikke kommentert saken overfor NRK eller VG.