Ta tilbake kontrollen

I helga skjedde det igjen: En ung mann ble skutt og alvorlig skadet på en kebabrestaurant på Grønland i Oslo sentrum. Tall fra politiet viser at antallet alvorlige voldshendelser i Oslo nesten doblet seg fra 2022 til 2023. Bare det siste halvåret har det vært ni skyteepisoder i hovedstaden. Også antallet knivstikkinger øker.

Nå haster det med å få kontroll over situasjonen, før den blir enda mer satt på spissen. Det skal ikke være slik i Norge at folk lever i redsel for voldelige kriminelle.

Vi må kjempe for å unngå «svenske tilstander» – og den kampen må begynne nå, på denne regjeringens vakt.

I forrige uke rykket politimester Ida Melbo Øystese ut i VG og lanserte Oslo-politiets plan for å stanse åpent narkotikasalg, vold og trusler i de indre bydelene Grønland og Tøyen. Hun oppretter et nærpolitiavsnitt med opp til 38 politibetjenter.

Noen dager senere var Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik og arbeids- og sosialminister Tonje Brenna ute i samme avis med en klar beskjed: Ap vil brekke ryggen på gjengene som plager befolkningen. Blant tiltakene de foreslår er strengere straffer for våpenbruk, flere ansatte i politiet og enda flere i utsatte strøk, samt å ta pengene, klokkene, bilene og smykkene fra gjengene for å kvele økonomien deres.

Dette kommer på toppen av at landsstyremøtet i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vedtatt en hardere linje mot gjengene og lovløsheten.

Det er bra at regjeringspartiene nå kommer på banen. Men det betyr lite om det ikke følger midler med lovnadene. Den første testen kommer med revidert statsbudsjett i mai. Her må regjeringen vise at den tar situasjonen på største alvor og sørge for ressurser slik at politiet kan gjøre jobben sin.

Det er den kortsiktige løsningen. Situasjonen skriker også etter tiltak for å få bukt med sosiale forskjeller, vilje til å gå inn i utfordringer rundt innvandring og integrering, og til å bøte på mangelen på fritidstilbud og flater å drive idrett og andre aktiviteter på i flere bydeler.

Den politiske venstresiden må vise at den har vilje og evne til å være hard mot de harde. Hvis ikke vil høyresiden enkelt løpe ballen i mål. Vi må kjempe for å unngå «svenske tilstander» – og den kampen må begynne nå, på denne regjeringens vakt. Det haster å gi folk trygghetsfølelsen tilbake.

