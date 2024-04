Oslos byrådsleder etter ny skyteepisode: – Urovekkende

– Jeg er dypt bekymret over utviklingen vi ser. Det er nesten daglige alvorlige voldsepisoder i Oslo, sier Lae Solberg til Dagbladet.

Natt til søndag ble en mann i 20-årene skutt på Grønland i Oslo. Mannen, som var inne på en kebabrestaurant, ble alvorlig skadd i skytingen.

Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen etter skytingen. Byrådslederen ber om mer politifolk i hovedstaden og viser til at det har blitt 133 færre det siste året.

– Vi er nødt til å få en sterkere politiinnsats i Oslo. Det er urovekkende at det er så mange episoder – at terskelen for å utøve vold er blitt markant lavere. Jeg ber innstendig regjeringen om å sette av betydelige ressurser til politiet i Oslo, slik at vi kan snu denne alvorlige utviklingen, sier byrådslederen til avisen.

