Kirken leder fredsmarkering for Gaza foran Stortinget

– Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Et liv i Gaza er like mye verdt som et liv i Norge. I Gaza skjer det en stor humanitær katastrofe akkurat nå, der tusener blir drept og menneskeverdet blir krenket. Da må vi som kirke og samfunn stå opp, sier internasjonal direktør Einar Tjelle i Den norske kirke i en pressemelding.

Til sammen har rundt 80 organisasjoner sluttet seg til markeringen. I tillegg til kirken er Amnesty International Norge, Fellesutvalget for Palestina, LO, Redd Barna og Unio med på å arrangere.