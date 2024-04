Sørfold-drapssaken snart ferdig etterforsket – motiv fortsatt ikke kjent

Mannen er siktet for to drap og drapsforsøk. Politiet mener at han drepte sin mor og stefar, og skadd sin halvsøster, før han deretter tok sitt eget liv. Snart fem måneder etter drapene nærmer politiet seg en avslutning på etterforskningen, bekrefter politiadvokat Kristine Pedersen i Nordland politidistrikt overfor Dagbladet.

– Det gjenstår ikke mye, men vi venter fortsatt på endelige obduksjonsrapporter og ferdigstillelse av noen mindre gjøremål i saken, sier Pedersen.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket noe motiv for drapene. Det er heller ingen indikasjoner på at drapene var planlagt.

– I og med at etterforskningen så langt ikke har avdekket noe motiv, er det sannsynlig at saken avsluttes uten klare svar på hvorfor dette skjedde, sier politiadvokaten.

Advokat Tor Haug er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede 19-åringen. Han kjenner ikke til at den siktede skal ha hatt en historie med vold, rus eller psykiatri.

– Alle beskriver ham som en fin fyr, og alle stiller seg uforstående til det som har skjedd og har ingen plausibel forklaring, sier forsvareren.

Han tror saken blir henlagt på bevisets stilling.

– Hvis familien aldri får svar på hvorfor dette skjedde, er det selvfølgelig både synd og tragisk, men sånn er det ofte i denne type saker, sier Haug.

Les også: Politiet om drapene i Sørfold: – Drapene ble begått med kniv

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)