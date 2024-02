Politiet om drapene i Sørfold: – Drapene ble begått med kniv

– Politiet mener at to kniver er brukt i hendelsen. En kniv ble brukt til å ta livet av Terje Åsmund Nordhei og Elin Nordhei Bordi. Samme kniv ble også brukt til å skade siktedes lillesøster på elleve år, mens den andre kniven ble brukt av siktede til å ta livet av seg selv, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen har også avdekket at Nordhei ble drept først på foreldrenes soverom, og han døde trolig raskt. Dette skjedde trolig mellom 4.30 og 4.50 natt til første nyttårsdag.

– Deretter drepte siktede Elin Nordhei Bordi. Dette skjedde også inne på soverommet til foreldrene. Politiets etterforskning har slått fast at det oppsto kamp mellom siktede og Elin Nordhei Bordi før hun døde, skriver politiet.

Mens dette skjedde, våknet den yngste søsteren på elleve år av bråket inne på foreldrenes soverom, som var vegg i vegg med hennes eget soverom.

– Da hun gikk for å se hva som skjedde, ble også hun angrepet og påført knivskader. Samtidig som dette skjedde, våknet søsteren på 16 år av bråket i etasjen over og løp for å se hva som skjedde. Den 16 år gamle søsteren traff på siktede og snakket med ham da hun bestemte seg for å løpe ned og ringe 113. Hun låste seg inne på badet mens hun snakket med 113, skriver politiet.

