Helseministeren kan ikke love ny abortlov før sommeren

Det er TV 2 som har spurt Vestre om når regjeringen leverer forslaget til ny abortlov til Stortinget.

I forrige uke sa nemlig en bestemt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til kanalen at regjeringen har planer om å kunne legge fram lovforslaget før sommeren.

Den ferske helseministeren er ikke like bestemt.

– Jeg kan ikke i dag si akkurat når vi kommer til Stortinget med lovproposisjonen, sier Vestre til kanalen og legger til:

– Men jeg kan love at vi jobber godt med dette. Det er et stort og viktig arbeid og jeg er opptatt av at vi skal gjøre det grundig og skikkelig.

