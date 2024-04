Frp-topp bruker parkeringsbevis for handikappede ulovlig

– Jeg har ikke noe behov for å misbruke dette kortet økonomisk, men jeg innrømmer at dette skulle jeg ikke gjort, sier Eriksen til Dagbladet.

Ifølge avisens opplysninger har Eriksen i flere år benyttet seg av et bevis for handikapparkering som tilhører kona. Dagbladet har sett dokumentasjon på at Eriksen har brukt handikapparkeringen utenfor rådhuset i Fredrikstad så sent som denne uken.

Beviset gir rett til å parkere gratis der andre må betale.

«Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte den», skriver Statens vegvesen om parkeringsbeviset.

Frp-politikeren forteller til Dagbladet at han ikke har benyttet beviset i stort omfang, og at kona som regel er med når han har brukt det.

