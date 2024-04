Vestre skrøt av Kjerkol: – Store resultater skapt på din vakt

Avtroppende helseminister Ingvild Kjerkol ville ikke svare på spørsmål da hun skulle overlevere nøkkelen til Helse- og omsorgsdepartementet til Vestre.

Men hun var klar på at departementet er i de beste hender når Vestre nå overtar. Hun fortalte at hun har kjent sin arvtaker i mange år – og at hun møtte Vestre da han var en ung leder i en elevorganisasjon.

– Den kraften og det klarsynet som jeg møtte da, har jeg sett igjen mange ganger siden. Vi har vært gode kollegaer de siste to og et halvt årene, og nå skal du få gleden av å overta den aller mest meningsfylte jobben, sa Kjerkol.

Så ga hun Vestre blomster og nøkkelkortet før hun fikk en god klem tilbake.

– Store resultater har blitt skapt på din vakt

Vestre skrøt av Kjerkol og takket for jobben hun har gjort som helseminister.

– Jeg tror sjelden vi har hatt en mer produktiv, handlekraftig, kreativ og visjonær helse- og omsorgsminister enn du har vært.

– Store resultater har blitt skapt på din vakt, sa Vestre til Kjerkol.

Han viste blant annet til at bare siden januar har 40.000 flere fått fastlege nå, samt hennes arbeid med psykisk helse og ny abortlov.

Ingvild Kjerkol måtte gå av som følge av plagiat-saken. Forrige fredag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Kjerkol ikke har tilliten hun må ha for å kunne fortsette som helseminister.

– Et tap for Norge

På spørsmål fra TV 2 om hvordan det er å se Kjerkol miste jobben, svarte Vestre at han mener det er en lei og trist sak.

– Det er en trist sak for Ingvild, og jeg mener også at det er et tap for landet. Nå skal Ingvild inn i nye og viktige oppgaver på Stortinget. Jeg er sikker på at vi kommer til å se mer fra Ingvild framover, sa den nye helseministeren.

Han sier han skal fortsette det gode arbeidet som Kjerkol har påbegynt, men at han også har egne saker han vil prioritere.

– Det blir en veldig viktig prioritet for meg at vi skal få ned ventetidene i det offentlige helsevesenet, bedre samhandling mellom alle delene av velferdstilbudet vårt slik at ingen blir kasteballer i systemet, og ikke minst at vi styrker forebyggings og folkehelsearbeidet.

– Målet må være at folk unngår å komme på sykehus, men når de kommer på sykehus og møter spesialisthelsetjenesten, så skal vi tilby tjenester helt i verdensklasse, sa Vestre.

