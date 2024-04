Ikke lenger stortingsflertall for regjeringens landbruksplan – Høyre trekker seg

– Regjeringen har opptrådt uredelig og lite tillitvekkende i denne saken. De har jobbet med denne meldingen i halvannet år og fått flertall for sitt eget forslag. Når de nå plutselig snur samme dag saken skal voteres over, viser det tydelig at dette ikke er en regjering man kan stole på, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Hun var tydelig oppgitt over regjeringen da saken ble debattert i Stortinget torsdag morgen.

– Regjeringen bryter enigheten med oss. Å bryte en avtale er uryddig og uredelig det beklager jeg. Forslaget som nå er lagt fram har store økonomiske konsekvenser uten at vi er forelagt det, sa Westgaard-Halle i Stortinget.

Nytt forslag

Vendingen skjer etter at regjeringspartiene torsdag morgen leverte et nytt forslag der de vil legge til grunn et annet timetall for årsverk i landbruket enn de selv hadde blitt enige med Høyre og Venstre om.

I enigheten med Høyre og Venstre la man til grunn 1845 timer i året for bøndene, mens regjeringen i siste liten torsdag morgen foreslo 1750 timer.

– Regjeringen gir oss ikke annet valg når de bryter enigheten med oss, sa Westgaard-Halle i Stortinget.

– Vi har forhandlet i god tro med regjeringspartiene. Selv om vi opprinnelig hadde andre standpunkter, var det viktig for oss å lande en enighet som kan stå seg over tid. Nå spenner regjeringen bein både på forutsigbarhet og gode rammevilkår for næringen, og ikke minst egen tillit, sier Westgaard-Halle.

Les også: Høyres fest virker å være over

Stortingsflertall ryker

Nå ryker altså enigheten med Høyre og dermed også stortingsflertallet for regjeringens opprinnelige plan.

SV, Rødt, MDG og KrF har foreslått 1700 timer per årsverk. De har sagt at de kan støtte regjeringens nye forslag om 1750 timer, men ikke resten av den opprinnelige planen.

Dermed er plutselig alt i spill.

Les også: Ap og Sp med kompromissforslag

Les også: Bondeleder melder seg ut av Sp i protest

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen