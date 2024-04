Andersen i gang med forklaringen – fastholder at han ikke var alene

Andersen valgte å ikke benytte seg av retten til å gi en fri forklaring om forholdene i tiltalen da han skulle forklare seg for Sør-Rogaland tingrett torsdag.

Da statsadvokat Andreas Schei startet sin utspørring, fastholdt Andersen umiddelbart at han ikke var alene i Baneheia-den dagen Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept.

Han var sammen med kameraten Viggo Kristiansen på utkikk etter en egnet teltplass, ifølge forklaringen hans.

Andersen inntok torsdag på ny vitneboksen i en rettssal for å forklare seg om voldtektene og drapene i Baneheia for 24 år siden. Han ønsker å forklare seg for retten, oppgir forsvareren hans.

– Han ønsker å forklare seg og sier han vil forklare seg etter beste evne ut fra den han husker om det som skjedde den dagen, sier advokat Cecilie Krogh Fornes til NTB før retten ble satt torsdag.

Det knytter seg spenning til blant annet om Andersen vil komme med ny informasjon i lys av den nye etterforskningen som er gjennomført og om forklaringen hans vil bidra til å gi de etterlatte svar.

