Tidligere Dagbladet-journalist tar Viggo Kristiansen til retten – krever fire millioner kroner

For å få disse pengene, stevner han Viggo Kristiansen for Agder tingrett, melder TV 2.

– Vi har tatt ut søksmålet fordi man merker at Viggo Kristiansen har glemt sin mangeårige støttespiller Eivind Pedersen, samt det som ligger dem imellom avtalerettslig manifestert, sier Pedersens advokat, Patrick Lundevall-Unger, til mediehuset.

Ifølge TV 2s opplysninger avviser Kristiansen dette kravet.

Tidligere torsdag ble Kristiansen tilkjent 55 millioner kroner av staten, som plaster på såret etter å ha sonet 21 års fengsel for drapene i Baneheia. Kristiansen ble frikjent i desember 2022. Opprinnelig krevde han om lag 90 millioner kroner.

I løpet av prosessen med å få saken sin gjenopptatt, har Kristiansen hatt mange støttespillere. Flere av dem sendte også inn krav til Borgarting lagmannsrett for sitt arbeid med saken. Pedersen fikk ingenting her, selv om han hadde krevd betaling for 3647 timer.

