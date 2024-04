Artist tiltalt for grov vold mot tidligere ektefelle

Ifølge tiltalen skal artisten ha utsatt sin ektefelle for vold i parets hjem i februar i fjor, melder Romerikes Blad. Mannen skal ha slått kona gjentatte ganger mot hodet og kroppen, slik at hun blant annet fikk skade på trommehinnen, samt en rekke blåmerker og hevelser. Kvinnen ble sykmeldt helt eller delvis i fem måneder etter hendelsen, står det i tiltalen.

– Det var kvinnens familie som kontaktet politiet den aktuelle kvelden. Politiet var på adressen og sikret bevis. De omfattende skadene fornærmede ble påført ble godt dokumentert, sier kvinnens bistandsadvokat Monica Melgård.

Melgård opplyser at kvinnen har anmeldt sin tidligere ektefelle for en rekke voldshendelser gjennom mange år, men at dette ikke er med i tiltalen. Dette er påklaget, sier Melgård.

Artistens forsvarer, advokat Anne M. Evenrud, skriver i en SMS til Romerikes Blad at hun ikke har noen kommentar til saken.

Saken skal etter planen behandles i Romerike og Glåmdal tingrett i midten av oktober.

