Bonde- og småbrukarlaget beskylder regjeringen for løgn

– Istedenfor å løse dette har regjeringen brukt kreftene sine på å finne nye måter å lure oss på. Løgnen er gjennomskuet, sier leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Han er svært skuffet over grepene regjeringspartiene selv mener vil tette inntektsgapet til bøndene.

– I praksis er det for liten forskjell fra det vi hadde, til det vi er tilbudt, til at det utgjør en reell forskjell, sier han.

– Offensiv plan

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) mener regjeringens plan vil bety et betydelig løft for bøndenes inntekt.

– Vi har lagt fram en offensiv plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027. Modellen for måling av inntekt er tydelig gjort rede for i stortingsmeldingen. Her er det ikke juks. Det er likevel viktig å huske på at bønder er selvstendig næringsdrivende, og det betyr at vi ikke vedtar lønnen i Stortinget, sier han til NTB.

Saken skal avgjøres i Stortinget torsdag, og allerede kvelden i forveien har flere bønder meldt sin ankomst til Oslo og Stortinget for å demonstrere – noen av dem med traktor.

– Det blir appeller og program på onsdag kveld. Så sover vi over til torsdag og fortsetter når saken skal behandles i Stortinget, sier Solberg.

– Luftpenger

De siste dagene har både bondeorganisasjonene og flere opposisjonspartier uttrykt sterk misnøye med at regjeringspartiene gikk til Høyre og Venstre for å sikre enighet om den nye inntektsberegningen.

– Vi ba om ærlige tall, men blir gitt luftpenger og manglende evne til å omstille næringa til samfunnets krav om å produsere mat i tråd med nye dyrevelferds- og klimakravene, sier Solberg.

Inntektsgrunnlaget blir viktig for en planlagt opptrapping for å tette gapet i inntektene mellom bønder og andre grupper.

– Når man foreslår å blåse opp bondens inntekt med 20 prosent luftpenger, så vil det over tid øke kronegapet mellom bønder og lønnsmottakere, sier Solberg.

Han reagerer også på at man legger til grunn at norske bønder må arbeide 145 timer mer for å oppnå samme inntekt som andre.

– Vi har bedt om å ha likt årsverk som andre i samfunnet for å bedre dette. Det ønsker ikke regjeringen. Hvordan skal man tro at dette kan bli bedre hvis man pålegger bonden ekstra arbeidstid i forhold til alle andre? spør han.

Vedum varsler kamp mot egen innstilling

Også i Senterpartiets egne rekker har det kommet reaksjoner på regjeringspartienes forslag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varslet mandag at saken ennå ikke er avgjort, og at Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsatt jobber for å endre timetallet som legges til grunn for bønder.

– Senterpartiets og Arbeiderpartiets målsetting var å gå fra 1845 til 1750 timer. Det mener vi fortsatt. Vi kommer til å jobbe for det inn mot torsdag, for å se om det er mulig å få til et flertall, sa Vedum i sin tale til landsstyret i Senterpartiet mandag.

SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og KrF har allerede foreslått å legge til grunn 1700 timer per årsverk i jordbruket, men regjeringspartiene har varslet at de ikke vil støtte dette i Stortinget.

– Rundballen ligger hos Senterpartiet. KrF er klar til å styrke bøndenes rammer. Nå er det opp til regjeringen å ta grep for å finne en bedre løsning med et annet flertall enn Høyre. KrF er klare til å forhandle fram en bedre avtale, sier KrF-leder og tidligere landbruksminister Olaug Bollestad til NTB.

Vil vurdere å droppe jordbruksforhandlingene

Landsstyret i Sp vedtok mandag å anmode partiets stortingsgruppe om å jobbe for forbedringer i forslaget som skal behandles torsdag.

I landbruksministerens eget hjemfylke Rogaland har styret i bonde- og småbrukarlaget vedtatt å be bondeorganisasjonene om å vurdere om man i det hele tatt skal møte staten til jordbruksforhandlinger til våren, ifølge Nationen.

– Det virker som de gjør alt de kan for at bonden ikke skal få sin rettferdige lønn. Dette er så provoserende at man må spørre seg om det er verdt å stille til forhandlinger, sier leder Eldar Melbøe Kyllesø i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.

