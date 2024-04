Bondeopprør

Nå er det bøndenes tur til å rase mot regjeringen Støre. De har blitt lovet at det såkalte inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal tettes, og en opptrappingsplan for når og hvordan bøndenes inntekt skal økes.

I forrige uke oppfylte regjeringen dette ønsket, i det som er et historisk løft til bøndene. I alle fall vil regjeringsapparatet selv, med Senterpartiet i spissen, hevde at det forholder seg slik. Bøndene, derimot, sier at regjeringen ikke gir dem nok.

Når til og med grunnfjellet til Senterpartiet er opprørt, blir veien til gjenvalg enda lenger.

I kjernen av konflikten står noe så teknisk som et tallgrunnlag. Bønder er selvstendig næringsdrivende, ikke lønnstakere. Det er uenighet om hvordan bondens inntekts skal beregnes.

Sett fra bøndenes side har regjeringen justert tallgrunnlaget på en altfor puslete måte. Ifølge både Bondelaget og Småbrukarlaget vil fortsatt bondens inntekt beregnes til å være høyere enn den faktisk er. Det vil i sin tur føre til at inntektsgapet reelt sett ikke vil tettes.

Enda verre for bondeorganisasjonene er det at regjeringen gikk til Høyre og Venstre for å sørge for flertall for denne delen av planen. Samtidig har høyresiden gjort det klart at de bare støtter det nye tallgrunnlaget – ikke opptrappingsplanen som skal øke bøndenes inntekt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Dermed kan Høyre og Venstre skyve opptrappingsplanen til side om den vinner regjeringsmakten.

Uenigheten mellom bøndene og staten kan i ytterste konsekvens bety at det for første gang ikke vil finnes et felles grunnlag for forhandlinger under årets oppgjør. Da kan hva som helst skje.

Utenfor hotellet der Senterpartiets landsstyre er samlet denne uka, protesterer skuffede norske matprodusenter mot regjeringen. Demonstrasjonene kan fort forplante seg og bli langt mer synlige i offentligheten i ukene som følger.

Det vil regjeringen selvsagt unngå. Nå jakter regjeringen flertall på Stortinget for blant annet å kunne redusere antall timer som definerer et årsverk i landbruket.

En slik forbedring er helt nødvendig for å roe gemyttene og få bøndene på sin side ved neste korsvei. Regjeringen sliter på målingene. Når til og med grunnfjellet til Senterpartiet er opprørt, blir veien til gjenvalg enda lenger.

Les også: Regjeringen må ta kraftfulle virkemidler i bruk for å hindre svenske tilstander

Les også: Kjør debatt, også om EU, skriver Dagsavisen på lederplass

Les også: Så var det over også for Kjerkol