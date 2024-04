55-åring i Våler ble knivdrept i egen seng

Samboeren lå og sov mens Geir-Arne Lervik ble drept i sin egen seng – og var uvitende om at kjæresten var død inntil politiet banket på døren. Det har samboeren forklart til politiet, får VG bekreftet.

– Hun våknet da politiet kom til stedet, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Hun vil ikke opplyse hvor i boligen samboeren sov mens drapet skjedde.

Kniven hørte hjemme på åstedet

Obduksjonsrapporten viser at Lervik døde som følge av stikkskader og at det ble brukt en kniv, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

– Politiet har beslaglagt kniven, sier Ekeland.

– Det var trolig en kniv som hører hjemme på åstedet, altså en kniv som siktede ikke hadde med seg, sier Ekeland til VG.

Ukjent motiv

55-åringen ble funnet død i sitt eget hjem i Braskereidfoss i Våler kommune natt til søndag.

Kvinnen som er siktet for å ha drept 55-åringen, har erkjent straffskyld. Hun ble mandag varetektsfengslet i fire uker, og hun samtykket til fengslingen.

– Hun er veldig preget og lei seg for det som har skjedd, har kvinnens forsvarer Frode Aabak tidligere sagt.

Geir-Arne Lervik var daglig leder ved Støa Camping på Braskereidfoss i Innlandet.

Tidligere lørdag ettermiddag, i forkant av drapet, var den siktede kvinnen på Støa Camping sammen med flere andre.

Hva som er motivet for drapet, kan politiet på nåværende tidspunkt i etterforskningen ikke gå ut med, men de bekrefter at det var flere personer på campingplassen lørdag kveld, og at politiet har avhørt alle som var til stede denne kvelden.

