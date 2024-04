Flertall på Stortinget vil stramme inn barns bruk av sosiale medier

Torsdag skrev Dagbladet at regjeringen ser på mulighetene til å sette aldersgrenser for innlogging i sosiale medier for barn. De fleste av de sosiale mediene har allerede 13 års nedre aldersgrense, men regjeringen vurderer å sette grensen til 16 år.

– Akkurat hvilket årstall den settes på, er ikke det viktigste. Det avgjørende er at vi blir enige om en fornuftig grense og får på plass løsninger for å håndheve den, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre, til Klassekampen.

– Det må bli slutt på at ni og tiåringer har fri tilgang til innhold som ikke er laget for dem, sier Høyre-politikeren.

Ifølge Klassekampen er et flertall av partiene på Stortinget åpne for innstramminger.

– Det er veldig bra at regjeringen begynner å forstå skaden dette gjør på barna våre. Nå håper jeg vi kan få et bredt flertall, sier Dag-Inge Ulstein, nestleder i KrF.

Nesten halvparten av landets niåringer bruker sosiale medier, og andelen er 56 prosent for tiåringene, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Forskning fra en rekke land peker på sterk sammenheng mellom overgangen til en mobilbasert barndom og dramatisk forverring i unges psykiske helse.

