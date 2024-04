Torstein Tvedt Solberg gir seg på Stortinget: Mener Ap står i en dyp krise

Solberg sier i et intervju med Stavanger Aftenblad at han ønsker å gjøre noe annet, men at han ikke har noe annet å gå til.

Han sier at partiet vil gå inn i neste stortingsvalg med Jonas Gahr Støre som leder, men at Støre ikke er fremtiden.

– Uansett er ikke Jonas fremtiden for Arbeiderpartiet. Jonas er leder nå, men uavhengig av valgresultatet er jeg mest opptatt av den fornyelsen vi må gjennom på lang sikt. Vi står overfor en kjempejobb for å gjenreise partiet, sier han til Aftenbladet.

Dyp krise

Siden Støre ble partileder i juni 2014, har den målte oppslutningen om Ap gått fra 35 prosent til rundt 18 prosent, ifølge Poll of polls.

Men overfor NRK understreker Solberg at han har full tillit til Støre.

– Jeg har full tillit til Jonas Gahr Støre nå. Han er vår leder nå og kommer til å lede oss når vi går til stortingsvalg neste høst, sier Solberg.

– Det jeg snakket med Aftenbladet om, er at vi står i en dyp krise, og jeg tror det vil ta tid å bygge oss opp igjen. Det er en større jobb enn bare neste valgresultat og han som er partileder nå.

Har tillit

Han understreker at det han ikke mente å så tvil om hans tillit til Støre.

– Det var på ingen som helst måte min intensjon, og jeg håper ikke det tolkes slik. Vi har jobbet godt og mye sammen opp gjennom, sier stortingsrepresentanten.

Støre var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag kveld. men hans statssekretær Kristoffer Thoner kommenterer saken i SMS til NRK.

«Jeg ser at Torstein er tydelig på at han har full tillit til Jonas som partileder, både nå og fremover.»

