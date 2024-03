Brede Hangeland mener menn må anerkjennes som omsorgspersoner

– Selvsagt er det nyanser her, som at moren er viktigere i ukene etter fødsel. Men omsorgen fra far er like viktig som omsorgen fra mor, sier den tidligere landslagsspilleren til Stavanger Aftenblad.

Hangeland påpeker at kvinner nå er likestilt i arbeidslivet, og at det nå er på tide at menn likestilles som omsorgspersoner – i familielivet og ellers.

Han sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget, som har i oppdrag å se på hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn står overfor i Norge i dag. Arbeidet startet i 2022, og 24. april i år er utvalget klar med rapporten sin.

Man sammenligner ofte damer med mennene i toppen, mener Hangeland, men nå vil han løfte fram menn i det lavere hierarkiet som ofte sliter.

Blant sakene han trekker fram, er at det i en del mannsdominerte yrker, som bygg og anlegg og industri, kan være vanskeligere å forene med familieliv sammenlignet med typiske kvinnedominerte yrker, som helse og oppvekst.

I tillegg vil Hangeland ha flere menn inn i jobber på arbeidsplasser som barnehager, sykehus og sykehjem. Det handler om at det finnes mer enn én måte å være vellykket mann på, sier eksfotballproffen til avisen.

