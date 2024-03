Stordalen slipper deler av skattekravet – må betale 180 millioner

Ifølge E24 vurderer staten om det er grunn til å anke.

Bakgrunnen for rettssaken i Oslo tingrett er at staten har krev flere hundre millioner kroner i ubetalt skatt fra Stordalen, som har bestridt kravet.

Striden løper tilbake til 2013, da hotellkongen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields. Siden da og fram til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

I 2022 kom Skatteklagenemnda med et vedtak som sa at disse utbetalingene slett ikke skulle vært skattefrie. Skatteetaten har derfor krevd at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner kroner.

Milliardæren nekter for å ha brutt skattereglene og avviser at han kjøpte selskapet i 2013 for å utnytte en gunstig skatteposisjon.

