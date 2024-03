Drapssak kan bli henlagt – til tross for tilståelse

Mannen er siktet for å ha drept sin kone, men er nå løslatt, skriver Halden Arbeiderblad.

Den 29. september ble mannen i 70-årene pågrepet, mistenkt for drapet. Siktede har etter det vært varetektsfengslet flere ganger, sist i desember.

I et rettsmøte har han tilstått å ha drept kona, men erkjenner ikke straffskyld. Nå kan det gå mot at saken blir henlagt.

Årsaken er en tilregnelighetsvurdering som peker mot at mannen kan ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Politiadvokat Torgeir Lutro opplyser til Halden Arbeiderblad at mannen nå befinner seg på en helseinstitusjon.

– Det er viktig å presisere at saken ikke er endelig konkludert. Hvis det er usikkert om en person har skyldevne er tvungent psykisk helsevern et alternativ, men da må det være gjentakelsesfare, sier Lutro til NTB.

Nettopp en mulig mangel på gjentakelsesfare gjør at politiet kan gå mot å innstille til en henleggelse i saken.

Lutro forteller at saken i all hovedsak er ferdig etterforsket, og at det blir opp til Statsadvokaten hva som skjer videre med saken, når politiet har sendt sin innstilling.

