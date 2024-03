Lederen for støttegruppa ble skutt i hodet: Det var som en ambolt i panna

– Jeg fikk ikke tatt et eneste dansetrinn før det smalt i panna. Det var som om noen skulle slått meg i panna med en ambolt. Det kom ikke noe forvarsel, det bare skjedde, fortalte Evjenth da han vitnet under terrorrettssaken i Oslo tingrett onsdag.

Evjenth, som senere skulle påta seg rollen som leder av støttegruppa etter 25. juni, var det første vitnet av andre dag av rettssaken mot Zaniar Matapour.

Han befant seg inne på London Pub natt til 25. juni 2022. Sammen med samboeren skulle han akkurat til å gå ut på dansegulvet da han uten forvarsel ble truffet av en kule som kom gjennom ruta fra utsiden. Kula traff ham i hodet.

– Jeg klarte å tenke «hvem var det», sa Evjenth, som trodde han først var blitt slått av noen, før han besvimte.

Etter en stund kom han til seg selv. Da var det feststemte lokalet totalt forandret. Det ble slått fast at han var blitt truffet av et streifskudd og at han ikke var livstruende skadd.

– Jeg tenker at jeg har hatt flaks. Det er ikke store forandringer i kulebanen som skulle til før dette hadde endt annerledes. Jeg er den heldigste mannen i Oslo som overlevde dette, sa Evjenth i retten.

Les også: Matapours forsvarer: Frykter E-tjenesten gjorde Norge mer utrygt