Aktoratet skal vise opptak av masseskytingen når terrorsaken starter i Oslo tingrett

– For å sette retten best mulig i stand til å vurdere hendelsesforløpet 25. juni 2022, vil vi vise en sammenstilling av overvåkingsbilder fra hendelsen. Retten vil dermed få et godt utgangspunkt når vi deretter skal få høre forklaringene til de fornærmede og vitner fra hendelsen, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

To personer mistet livet og ni andre ble skuddskadd da Zaniar Matapour (44) tok opp to skytevåpen og åpnet ild utenfor utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

London Pub er populært blant skeive. Det som i tiltalen oppgis å være en terrorhandling – som ble begått «i den hensikt å skape alvorlig frykt» – settes i sammenheng med at den fant sted i samme tidsrom som Oslo Pride gikk av stabelen. Skytingen skjedde natten før Pride-paraden skulle gå gjennom Oslos gater.

Advokat Marius Dietrichson forsvarer mannen som tirsdag møter i Oslo tingrett for å svare for en tiltale for grov terrorhandling.

– Jeg har så langt ikke hatt mandat til å tilkjennegi noe standpunkt når det kommer til skyldspørsmålet. Det gjelder fortsatt, sier han til NTB.

Spørsmål om terrorhensikt

Den store skeive festivalen Pride kulminerer hvert år med paraden, som går fra Grønland og gjennom sentrumsgatene til Rådhusplassen. Festivalen Oslo Pride går over 8 dager i slutten av juni.

– Hovedspørsmålene i saken vil være om han hadde terrorhensikt, slik at terrorbestemmelsen kommer til anvendelse, og om han var tilregnelig da han begikk handlingen, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Matapour hadde kort tid før masseskytingen sverget troskap til ekstremistgruppa IS, ifølge tiltalen. Til sammen avfyrte han 18 skudd før han forsøkte å løpe fra stedet.

Det 19. skuddet gikk av i basketaket da sivile var i ferd med å overmanne ham. «Han skjøt med våpnene mot personer som befant seg utenfor nevnte serveringssteder, og mot personer som forsøkte å flykte eller gjemme seg. Flere skudd gikk gjennom vinduene til London Pub», heter det i tiltalens gjerningsbeskrivelse.

Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen, som begge befant seg på uteserveringen på Per på Hjørnet, ble skutt og drept i angrepet. Ifølge tiltalen ble Hesvik truffet av fire skudd, mens Isachsen ble truffet av ett skudd.

Varsler forvaring

Påtalemyndigheten varsler at det kan bli aktuelt å be om at Matapour dømmes til forvaring hvis retten mener han var strafferettslig tilregnelig. Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås understreker overfor NTB at hun og Henriksbø så langt ikke har konkludert med hvorvidt forvaringsstraff er riktig i denne saken.

Til sammen befant det seg minst 560 personer på og i området rundt de to utestedene den aktuelle lørdagsnatten. 266 personer har status som fornærmet når hovedforhandlingen starter i terrorsalen i Oslo tinghus. Retten skal høre flere skadde og fornærmede de to første ukene, før Matapour selv skal få muligheten til å forklare seg før retten tar påskeferie.

Det kommer imidlertid neppe til å skje: – Jeg har formidlet hans standpunkt til retten om at han ikke ønsker å forklare seg. Han har ikke grunngitt dette noe nærmere, sier Dietrichson.

