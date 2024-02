Fortsatt har ikke alle de fornærmede i Oslo-skytingen fått bistandsadvokat

Flere av dem som har bistandsadvokat har ikke status som fornærmet heller, skriver NRK.

To personer ble drept og ni såret i masseskytingen i Oslo natt til 25. juni 2022. Zaniar Matapour er tiltalt for grov terrorhandling for angrepet, som blant annet var rettet mot det skeive utestedet London pub.

– Vi vet det ikke er alle som er fornærmet etter politiets definisjon som har bistandsadvokat engang. I tillegg er det flere hundre som var til stede som ikke har det. Potensielt er det flere hundre som ikke har bistandsadvokat, men som har rett til å ha det, sier leder Espen Alexander Evjenth i Støttegruppa 25. juni.

Han frykter at mange kan gå glipp av rettigheter de har. Evjenth sier det er mange grunner til at folk ikke kan ha meldt seg for bistandsadvokater, blant annet at noen fortsatt kan være i skapet. Det er også forvirrende regler rundt hvem som har rett til det.

