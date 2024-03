Det er ikke klart om mastergraden hennes strykes, ti år etter at hun leverte den inn på universitetet.

– Jeg avventer resultatet av Universitetet i Tromsø sin gjennomgang av masteroppgaven min før jeg gir ytterligere kommentarer, skriver Borch i en SMS til iTromsø.

Borch gikk av som statsråd 19. januar etter at det ble avslørt at hennes egen masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister.

21,9 prosent av teksten var kopiert fra kilder som ikke var kreditert, ifølge NRK.

Oppgaven ble skrevet mens Borch ifølge hun selv hadde en travel hverdag som leder for Senterungdommen. Hun avviser at hun har jukset bevisst.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse