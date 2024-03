Frp oppretter sak på Per-Willy Amundsen etter Facebook-meldinger

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke si om Per-Willy Amundsen kan fortsette som leder av justiskomiteen på Stortinget.

– Nå skal vi behandle denne saken internt, og vi kommer ikke til å stå i mediene og saksbehandle den, det får vi komme tilbake til, sier Listhaug til NTB.

Amundsens kommentarer, som handlet om muslimer og kvinner, er uakseptable, gjentok Listhaug lørdag.

Kaller det ikke rasisme

Men hun ville ikke kalle det rasisme og ville heller ikke svare på et spørsmål om hva Amundsens hilsen i anledning kvinnedagen sier om hans kvinnesyn.

– Jeg har ingen behov for å karakterisere uttalelsene, annet enn å si at vi finner dem totalt uakseptable, og det kommer vi til å følge opp, sier hun.

– Hva slags konsekvenser kan det få?

– Det får vi komme tilbake til. Nå skal vi avholde landsmøte her, og så får vi ta fatt i dette deretter.

Liste over islamister

Amundsen skrev torsdag kveld i kommentarfeltet under et innlegg om hans støtte til Israel at han førte en liste over islamister og ville sende dem hjem til sine hjemland. Overfor VG hevder han at utspillet var ironisk.

I kommentarfeltet til innlegget, som ble slettet, skrev Amundsen:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her fram til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp … Og sende dere ut», heter det blant annet i innlegget som avisen gjengir.

– Man må ha sett hele debatten for å forstå konteksten. Den var full av antisemittiske innlegg, direkte jødehat. I tillegg kom det flere sterke personangrep mot meg. Jeg ble blant annet kalt «undermenneske», «nazist» og «broren til ABB», hevder Amundsen i sitt svar til NTB.