Frp fremmer mistillitsforslag mot Tonje Brenna

Partiet varsler nå mistillitsforslag mot Ap-statsråden når Stortinget senere i dag behandler habilitetssakene mot Brenna, Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg og en rekke andre toppolitikere, skriver NRK.

– Brenna har bevisst valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sier Frps nestleder Hans Andreas Limi til kanalen.

NTB har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Brenna selv om mistillitsforslaget.

Liten sannsynlighet for at Brenna må gå

NRK skriver videre at mistillitsforslaget fra Frp ikke ligger an til å få støtte fra noen andre partier, og dermed vil det falle ved votering.

Dermed sitter Brenna sannsynligvis trygt som statsråd. Brenna er i dag arbeids- og inkluderingsminister. Denne jobben tok hun over i oktober i fjor etter å ha vært kunnskapsminister.

Ble kjent etter innstillingen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har innstilt på at Brenna skal få kritikk for at hun i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i tildelingen av støtte til tre organisasjoner, samt i utnevnelsen av Frode Elgesem.

Kort tid før innstillingen ble offentliggjort 28. februar ble komiteen kjent med at Ap-nestlederen allerede våren 2022 skal ha fått kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode. I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

