MDG snur og vil stemme for sterk kritikk av Tonje Brenna

Det ligger fortsatt an til at det blir et mildere kritikkvedtak, skriver NRK.

Også Dagens Næringsliv får bekreftet at MDG stemmer for sterk kritikk.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har innstilt på at Brenna skal få kritikk for at hun i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i tildelingen av støtte til tre organisasjoner, samt utnevnelsen av Frode Elgesem.

Høyre og Frp kom i innstillingen med et mindretallsforslag om å gi Brenna sterk kritikk, men dette forslaget fikk i utgangspunktet kun støtte fra disse to.

Kort tid etter at innstillingen ble offentliggjort 28. februar, ble komiteen kjent med at Ap-nestlederen allerede våren 2022 skal ha fått kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode. I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret.

At dette ikke kom fram før innstillingen var ferdig, førte til at MDG og KrF varslet at de vil revurdere sitt syn på kritikken mot Brenna. Nå har altså MDG besluttet at de vil gå inn for sterkere kritikk.

Venstre og SV kommer imidlertid sammen med regjeringspartiene til å sørge for at det kun blir «kritikk», som er det nest sterkeste uttrykk for kritikk som Stortinget kan gi.

