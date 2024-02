Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at politisk ledelse den 15. mai 2022 mottok et notat hvor det fremgår at Utøya AS er koblet opp til Wergelandsenteret og støtten til skoleprosjektet 22. juli.

Tonje Brenna har forklart i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at verken hun eller embetsverket var bevisst at de ga økonomisk støtte til Utøya.