Støre har full tillit til Tonje Brenna: – En dyktig statsråd

– Jeg har full tillit til Tonje Brenna. Hun har vært åpen om denne saken, og det var jo hun som løftet den fram, sier statsministeren til NRK.

Han kommer med uttalelsen tross at Brenna onsdag fikk kritikk av et flertall i kontrollkomiteen på Stortinget for å ha vært inhabil i sin jobb som statsråd. Flere partier ville gå enda lenger og gi henne «sterk kritikk».

– Kritikken i komiteen har også Ap vært med på. Tonje Brenna er en dyktig statsråd og har min fulle tillit.

Støre legger til at han mener dette til tross for at Dagens Næringsliv onsdag skriver at Brenna fikk vite om habilitetskonflikten et år før hun erklærte seg inhabil.

