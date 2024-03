Helikopter-vraket er hevet, opplyser Havarikommisjonen til VG

Havarikommisjonen bekrefter dette overfor VG.

– Vi har hevet vraket og vi er på vei til Haakonsvern med helikoptervraket om bord. Det vil bli satt på land der om veldig kort tid, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i luftfarsavdelingen i Havarikommisjonen til avisen.

Vraket ble hevet lørdag morgen. Det ble funnet på 200–300 meters dyp.

– Det gikk etter forholdene greit, og vi har fått med hele vraket, sier Halvorsen.

Han opplyser at vraket er relativt helt. Tidligere er det funnet en dør, litt av et rotorblad og to peilesendere.

Inspektører fra Havarikommisjonen var fredag kveld på stedet for den siste kjente posisjonen til helikopteret. Vrakrestene ble funnet omtrent der de trodde det ville ligge.