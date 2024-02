Sakkyndige mener terrordømte Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for ugjerningene. Han ble dømt som tilregnelig.

Gjenopptakelseskommisjonen mottok i februar en rapport fra to oppnevnte sakkyndige som konkluderer med at Manshaus var psykotisk da han begikk drapet og terroren, og at han dermed var utilregnelig.

Det skriver VG og Nettavisen.

Ifølge VGs opplysninger dreier det seg om en schizoaffektiv lidelse som kjennetegnes ved samtidig forekomst av symptomer på schizofreni og bipolar lidelse.

