Flåttsenteret: Sjekk om du bør vaksinere deg mot hjerneinfeksjonen TBE

Det virker kanskje ikke sånn akkurat nå, men om noen uker er vinteren på hell. Snøen smelter, flåtten våkner, og folk vil gå på tur.

Blodsugende flått i Norge kan overføre smitte til dyr og mennesker. Den vanligste sykdommen flåtten viderefører, er borreliose, som kan behandles med antibiotika. Det mer sjeldne TBE-viruset bekymrer imidlertid mer.

– TBE kan gi svært alvorlig sykdom, og vi har ingen behandling, kun vaksine. I fjor ble TBE-infisert flått registrert på steder den ikke har vært funnet før, og antall smittede har økt de siste to årene, sier leder Randi Eikeland ved Flåttsenteret til NTB.

Økning i doser og tilfeller

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler vaksine til barn og voksne som blir bitt av flått mer enn to ganger i året og ferdes langs kysten i områder der det er registrert at mennesker har fått TBE. Per nå er det Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra Flekkefjord til Drammen, og østkysten av Oslofjorden fra Vestby til svenskegrensen.

Foreløpige smittetall for 2023 tyder på litt økning i antall tilfeller TBE, men det er ikke på det rene hvor stor andel av disse som ble smittet innenlands.

Tall NTB har hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), viser en kraftig økning i TBE-vaksinasjon i Norge de siste tre årene. I årene 2019, 2020 og 2021 ble det satt omtrent like mange vaksinedoser hvert år – rundt 40.000. I 2022 ble det satt mer enn dobbelt så mange doser, 86.668. I fjor økte antallet igjen, med om lag 40 prosent, til totalt 121.631 doser.

– Kom i gang nå

Om man skal vaksineres, anbefales det å ta første av to eller tre doser på senvinteren, i god tid før flåttsesongen, som i Norge begynner for alvor i april. Intervallet mellom første og andre dose kan være ned til 14 dager. Med en ekstra dose er mer enn 95 prosent beskyttet i minst tre år.

– Sjekk om du bør ta vaksinen. Gjør du det, kom i gang med vaksinasjonen nå, lyder rådet fra Eikeland.

Hun minner om at man også bør vurdere vaksinasjon ved utenlandsreiser, for eksempel på turer til fots eller på sykkel eller jaktturer.

Det er mange land i Europa som har mer alvorlige varianter av sykdommen, som Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia og Sør-Tyskland. Også rundt Østersjøen – spesielt Baltikum, Ålandsøyene, Gotland og Bornholm – ser utbredelsen av smitteførende flått ut til å øke, og sykdomsforekomsten har økt de senere årene. FHI opplyser at vaksinen som gis i Norge, også beskytter mot vestlig/sentraleuropeisk skogflåttencefalitt og mot den sibirske varianten og den fra Det fjerne østen.

Lettere tilgjengelig

De siste årene har oppmerksomheten rundt TBE-virus økt, noe som kan ha bidratt til at flere får resept og vaksinerer seg. Av alle dosene som ble satt i Norge i fjor, ble 102.000 solgt via apotekene, ifølge Farmaloggs legemiddelstatistikk. Antall solgte vaksinedoser på apotekene hadde dermed også en økning, på 38 prosent, fra 74.000 doser i 2022.

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen opplyser at rundt 25.000 doser ble satt på apotekene i fjor, men tror tallet kunne vært høyere.

– Det er fortsatt mange som ikke vet at vaksinen trygt kan bli satt i apoteket der man henter den. Vaksinering i apotek gjør det enda enklere for folk å få tatt vaksinene sine når man ikke lenger må tilbake til legekontoret for å få satt vaksinen, skriver han i en epost.

Apotekforeningen mener farmasøyter også bør kunne rekvirere disse vaksinene, slik at man ikke trenger resept fra lege. Det er for eksempel tilfellet nå med influensa- og covid-vaksinene.

