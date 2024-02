Finsk politi mener de har klart å spore monero

Sommeren 2019 overførte Tom Hagen over 13 millioner kroner i kryptovalutaen monero til en ukjent motpart. Overføringen skjedde nesten ett år etter at kona, Anne-Elisabeth Hagen (68), ble borte fra parets hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Sporingen av denne transaksjonen har vært sentral i etterforskningen av forsvinningen, som nå er inne i sitt sjette år.

Gjennombruddet i Finland skal ifølge VG ha skjedd under etterforskningen av hackeren Aleksanteri Kivimäki (26), som står tiltalt for datainnbrudd hos det finske psykoterapisenteret Vastaamo i 2018. Ifølge tiltalen stjal han pasientopplysningene til 30.000 personer og krevde løsepenger i kryptovaluta.

Nå mener Centralkriminalpolisen (KRP) at de har klart å spore en transaksjon av den antatt usporbare kryptovalutaen monero tilbake til Kivimäki, melder den finske TV-kanalen MTV.

Men hvordan de fikk det til, vil ikke finsk politi dele med offentligheten.

– Sporingen av monero er graderte opplysninger, sier etterforskningsleder Marko Leponen til VG.

Norsk politi har uttalt at de håper å kunne bryte ned teknologien bak kryptovalutaen for å avsløre motparten, men Leponen sier at de ikke har hørt noe fra norsk politi i forbindelse med det angivelige gjennombruddet.

Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til VG at det ikke er naturlig å kommentere internasjonalt politisamarbeid spesifikt.