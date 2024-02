Nytt snøvær gir utfordringer – kollektiv- og veitrafikk som normalt

Av Steinar Schjetne/NTB

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Østlandet, Agder, Telemark og Vestfold, og det kan fort føre til en ny runde med kaotiske tilstander. Totalt kan det komme opp mot 20 centimeter snø i løpet av mandagen.

Allerede i løpet av natten har det begynt å snø, men det er først ved 7-tiden at det mer tette snøværet er meldt, og så skal det komme mer og mer i løpet av dagen.

– Jeg tror snøfallet får konsekvenser, siden det er såpass mange centimeter i løpet av ett døgn, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt til Dagbladet. Han tror det er store sjanser for glatte veier, ikke minst på hovedfartsårer som E6 og E18.

I Stor-Oslo og sentralt på østlandet går trafikken som normalt i 7.30-tiden mandag, melder Statens vegvesen.

Trafikk som normalt

– Morgentrafikken er godt i gang. Det er greie forhold, og det ser ikke ut til å være noen nevneverdig påvirkning fra snøværet. Flere steder ligger det egentlig ikke noe særlig snø, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen ved Veitrafikksentralen øst til NTB.

Heller ikke hos Veitrafikksentralen sør har de fått meldinger om hendelser eller problemer langs veiene så langt mandag morgen.

– Det er litt nedbør og vind, så man må passe på og kjøre etter forholdene sier, trafikkoperatør Sarah Bendiksen.

Operasjonsleder Gisle Sveen ved Øst politidistrikt sier til Akershus Amtstidende at det foreløpig ser rolig ut mandag morgen, men ber bilister om å ta høyde for at brøytemannskaper er ute og jobber.

– Du må nok regne med å bruke litt lengre tid for å komme til jobben, sier han, men han vil foreløpig ikke oppfordre noen om å la bilen stå.

– Beregning god tid

I Stor-Oslo er Ruter forberedt på at det kan bli utfordrende forhold, men sier at de er godt forberedt denne gangen. Det kan bli vanskelige kjøreforhold flere steder og det vil påvirke kollektivtransporten. Ruter anbefaler alle som skal ut og reise å beregne god tid.

I 7.30-tiden går kollektivtransporten «stort sett som den skal», ifølge Ruter.

– Gult farevarsel innebærer at det kan bli vanskelige kjøreforhold. Vi forventer at det er busstrafikken som blir påvirket hvis det kommer mye snø. Beregn god tid og reis gjerne med skinnegående transport som trikk, T-bane og tog om du kan, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

