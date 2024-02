Uvær stenger fjelloverganger i Sør-Norge

Hol-Aurland ble stengt ved 22-tiden søndag kveld, mens Statens vegvesen meldte om stengningen av riksvei 7 over Hardangervidda klokken 02.40 natt til mandag.

Dårlig vær med snø og kraftig vind fører til dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold på strekningene.

For begge strekninger skal det tas en ny vurdering klokken 10 mandag.

Klokken 3.48 natt til mandag opplyser Vegtrafikksentralen sør at det er innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell på strekningen mellom Haukelitunnelen og Liamyrane. Her er det ikke varslet noen endring før klokken 20 mandag kveld.

Mandag skal det igjen begynne å snø på Østlandet, og i den forbindelse har det blitt sendt ut et gult farevarsel for snø. Farevarselet gjelder til tirsdag formiddag.

