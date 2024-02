Ny strategi skal gjøre læreryrket mer attraktivt

Det er ett av flere tiltak kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) foreslår i en ny strategi, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Målet er at flere skal søke seg til lærerutdanningen, og at flere skal ha lyst til å bli i yrket.

Bakgrunnen er at én av tre lærerstudieplasser sto tomme i høst til tross for at det i dag mangler 5400 kvalifiserte lærere i norske barnehager og skoler.

– Å satse på lærere er noe av det viktigste vi gjør for barna våre. Derfor er det alvorlig når færre søker lærerutdanning samtidig som det er lærermangel mange steder, sier Nordtun.

Kunnskapsministerens strategi er utarbeidet i samarbeid med elleve organisasjoner i barnehage- og Skole-Norge.

