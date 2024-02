Gåte dropper boikott – deltar i Eurovision

Det bekrefter vokalist Gunnhild Sundli overfor NRK.

I forkant av MGP-finalen uttrykte Gåte at de opplevde det som problematisk at Israel skal være med i Eurovision. Vokalist Gunnhild Sundli sa at bandet ville trenge betenkningstid for å finne ut hva som vil være best for dem å gjøre videre.

– Vi trengte å ta det innover oss og ta en pust i bakken, sier Sundli til kanalen.

Gitarist Magnus Børmark sier at gruppen har brukt mye tid på valget og drøftet hvordan de kan bruke stemmene i forbindelse med krigen i Gaza mellom israelske styrker og Hamas.

Den 6. februar kåret Israel sin Eurovision-kandidat. Den israelske artisten Eden Golan har delt i sosiale medier at hun kommer til å delta i konkurransen.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere meldt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse.

