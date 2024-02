Jubelmåling for Erna og Høyre – øker 5,7 prosentpoeng

– Det var voldsomt, ser Høyre-leder Erna Solberg til Altinget når hun får høre tallene på Opinions siste partibarometer. Helt utrolige tall, sier Solberg til ABC Nyheter.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger kaller målingen for oppsiktsvekkende.

– Dette er en oppsiktsvekkende måling fordi Høyres framgang er så stor, den er klart statistisk pålitelig. Det tyder på at aksjesaken nå så å si offisielt er over for høyrevelgernes del, Erna er igjen stjerna, sier han til ABC Nyheter.

Ap står på stedet hvil siden forrige måling med en oppslutning på 17,6 prosent. Regjeringspartner Senterpartiet går marginalt tilbake til 4,6 prosent.

Samtidig opplever INP foreløpig ingen velgerflukt etter at partilederen gikk av og varslet at han startet et nytt parti. INP faller kun 0,4 prosentpoeng til 3,5 prosent.

Borgerlig side har et klart flertall på målingen. Om målingen var et valgresultat, ville Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fått 95 mandater på Stortinget, ti flere enn det som kreves for flertall.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra desember i parentes):

Høyre: 31,2 (+5,7), Ap: 17,6 (-), Sp: 4,6 (-0,4), Frp: 11,8 (-1,3), SV: 10 (-0,2), Rødt: 4,6 (-2,2), Venstre: 5,9 (-1,3), MDG: 4,3 (+0,3), KrF: 4,7 (-0,4) og INP 3,5 (-0,4)

Målingen er gjennomført fra 29 januar til 5. februar. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3,4 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

