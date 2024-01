Nye tall viser markant økning i vold mot skoleansatte

Andelen er doblet siden 2010, da tallet var rundt 7 prosent, skriver Aftenposten. Det kommer fram i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv er utdannet adjunkt, sier til Aftenposten at lærernes myndighet i klasserommet må gjenreises. Sammen med partikollega Himanshu Gulati vil hun endre den berømte 9A-paragrafen. Tanken bak den er god, mener de, men de forteller de blir ukentlig kontaktet av fortvilte lærere.

– De er redd for å bli anklaget for å krenke elever. Eller å bli kalt rasist, sier Gulati.

Partiet vil også senke terskelen for å flytte elever til en annen skole og opprette egne skoletilbud for elever med problematisk atferd. De skoleansatte skal også få rett til informasjon om elever med voldshistorikk.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kaller økningen en «uakseptabel utvikling». Hun forteller at regjeringen skal legge fram et lovforslag som skal tydeliggjøre lærernes handlingsrom. Forslaget er ventet til våren.

– Det har manglet et tydelig regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn for å stoppe og avverge vold. Det får vi nå på plass.

