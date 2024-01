Fire grader på kontoret: – Nå er det nok. Vi må få ny skole

BERGEN/FREKHAUG (Dagsavisen): Rektor Sara Osen Bøe viser frem et bilde hun tok om morgenen 4. januar da hun kom på jobb. Det er av temperaturmåleren på kontoret hennes. Kvikksølvet hadde strukket seg opp til fire grader.

– Jeg har riktignok det kaldeste kontoret på huset, men hele bygget har lave temperaturer. Dette er ikke bra, og går utover konsentrasjonen, trivselen og helsen til alle ansatte, sier Bøe til Dagsavisen.

Meland ungdomsskule på Frekhaug utenfor Bergen består av sju bygg. Det eldste er administrasjonsbygget, som er over 100 år gammelt. Der har lærerne, ledelsen og andre ansatte sine kontor, mens elevenes klasserom er i de nyere byggene, hvor det ikke er kuldeproblemer.

– Ikke isolasjon rundt vinduet

Når lærerne ikke er i undervisning, sitter de godt innpakket i ulltøy, jakker og hansker og hutrer på kontorene sine.

– Om vinteren er det beinkaldt. Jeg har kommet på jobb om morgenen til innetemperaturer på mellom ni og tolv grader, forteller Lea Hiis-Bergh.

Hiis-Bergh får trekken fra vinduet rett på seg. Radiatoren under vinduet tar ikke all kulden. (Birthe Steen Hansen)

Hennes pult står like ved siden av vinduet.

– Det er særlig når sørlig vind står rett på veggen her. Da trekker det inn luft mellom sprekkene, og det uler gjennom bygget og etasjene. I fjor ba jeg om at noe måtte gjøres med vinduet mitt, og da viste det seg at det ikke var isolering i vinduskarmen i det hele tatt, sier læreren, som har vært ved skolen i tre år.

Blafrende gardiner

Kolleger som har jobbet der lenger forteller om årelange kamper for å holde varmen i lokalene. Men gufset går tvers gjennom veggene.

– På vindfulle dager står gardinen ut fra vinduet, sier lærer Kjersti Monsen.

– Så vidt jeg vet er det ikke etterisolert her. Vi håper det i det minste er litt avispapir i veggene, tilføyer barne- og ungdomsarbeider Bente Sagstad oppgitt. Hun er også tillitsvalgt for Fagforbundet.

For å demme opp for kulden har kommunen kjøpt inn kraftige vifteovner til dem som vil ha.

– De støyer noe voldsomt, sier Monsen, og setter på ovnen for å demonstrere poenget. Med litt høyere stemme sier hun at vifteovnen er god, men hun foretrekker å slå den av når hun skal jobbe på kontoret.

Monsen viser frem varmeviften, som kan minne litt om en anleggsvifte. (Birthe Steen Hansen)

– Jeg kan ikke arbeide i den støyen. Så jeg har den bare på når jeg ikke bruker rommet, slik at det i hvert fall er varmt til jeg kommer tilbake.

Krever ny skole

Skolen sprengfyrer med sentralvarme, men supplerer også med elektriske oljeovner. Inntil nylig måtte ovnene skrus av ved arbeidsdagens slutt. Men etter at kuldeproblemene ble omtalt i lokalavisen Nordhordland, fikk ovnene stå på om natten også.

– Det gjorde det litt mer levelig her. Men fortsatt er det for kaldt, sier elevassistent og verneombud Marit Henanger.

De akutte tiltakene er ikke det de ansatte ønsker seg. De vil heller ha det nye skolebygget som politikerne har diskutert siden begynnelsen av 1970-tallet.

Alle er enige om at en ny skole trengs, men ikke hvor den skal ligge, hvordan den skal se ut, eller hva den skal inneholde. En arbeidsgruppe har fått 540.000 kroner til en utredning som pågår nå, men penger til selve byggingen er ikke bevilget av Alver kommune.

Når vinden treffer veggen på bygget i midten, finner den raskt vei gjennom kledningen. (Birthe Steen Hansen)

De ansatte er lei av å vente.

– Nok er nok. Nå må vi få ny skole. Vi bytter gjerne kontor med politikerne en vintersuke, så kan de selv få oppleve hvordan det er å jobbe slik, sier Monsen bestemt.

Tom for ideer

Lærerne understreker at de ikke klandrer ledelsen på skolen.

– Rektor og driftsavdelingen gjør så godt de kan med de alternativene de har. Men de kan ikke trylle, sier Monsen.

Rektor Bøe forteller at hun nå er tom for ideer.

Rektor Bøe er også blant dem som fryser. (Birthe Steen Hansen)

– Jeg har brukt det jeg har i arsenalet mitt; vi har satt inn eksterne varmekilder, ber stadig om hjelp fra driftsavdelingen og gir tilbud om hjemmekontor til de ansatte. Nå vet jeg ikke hva mer som kan gjøres, fortviler hun, og retter pekefingeren mot politikerne i kommunen:

– Planene for ny skole var klare for flere tiår siden, men politikerne har hele denne tiden valgt å se en annen vei. Elever, ansatte og lokalsamfunnet fortjener en skole som møter alle dagens krav.

Som nevnt har hun husets kaldeste kontor, med temperaturer langt under Arbeidstilsynets anbefaling på 19 til 22 grader. Verneombudet har så langt ikke varslet tilsynet.

– Nei, hittil har alle klager gått til kommunen. Arbeidstilsynet kan jo stenge administrasjonsbygget, men da får det jo også konsekvenser for elevene, for uten lærere på jobb får de ikke undervisning. Det vil vi ikke. Vi strekker oss langt for elevene, sier Henanger.

Verneombud Marit Henanger og tillitsvalgt for Fagforbundet Bente Sagstad. (Birthe Steen Hansen)

Ordfører Sara Hamre Sekkingstad (Sp) er godt kjent med klagene. Når en ny skole vil stå ferdig, kan hun ikke svare på, og viser til at tomtevalg, regulering og politisk prioritering bestemmer dette. I tillegg er det skralt i kommunekassen.

– De siste årene har prosjektet måtte vente på grunn av den økonomiske situasjonen til kommunen. Alver kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og har som følge av dette utsatt alle investeringer. Det er et felles politisk ønske om å bygge ny ungdomsskole så snart vi har økonomisk handlingsrom til det, sier Sekkingstad til Dagsavisen.

– Fyrer for kråkene

Å fryse seg gjennom flere vintre i påvente av ny skole ønsker ikke de ansatte. Mens de venter håper de det over 100 år gamle bygget kan få påfyll i veggene.

– Det kan etterisoleres og settes inn nye vinduer. I det minste fylle isoleringsskum rundt vinduskarmene. Vi fyrer jo for kråkene her, sier Hiis-Bergh.

Ordføreren gir læreren rett, men har likevel dårlige nyheter også her.

– Isoleringen i hovedbygget er dårlig. Vi må akseptere høyt strømforbruk så lenge dette bygget er i bruk. Vi har per i dag ikke satt av budsjettmidler til ekstraordinære tiltak eller vedlikehold, sier Sekkingstad.

– Hva tenker du om at de ansatte sitter og fryser på jobb?

– Det skal selvsagt ikke være fire grader på kontorene. Derfor har eiendomsavdelingen gjort tiltak for å få opp varmen i bygget, svarer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

