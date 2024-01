Vil trekke flere til ingeniørstudier med superbil bygget av studenter

Det trengs mange nye ingeniørstudenter i årene som kommer for å møte det grønne skiftet og behovet for ny teknologi.

Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har de startet et tverrfaglig prosjekt som de håper kan bidra til rekrutteringen: Ingeniørstudenter har satt seg hårete mål for å kunne stille med en selvbygd bil i Shell Eco Marathon (ekstern lenke) i Nogaro i Sør-Frankrike senere i år – med et minimumsbudsjett på 80.000 kroner.

– De fleste prosjekter som gir utvikling starter jo på bunnen, påpeker Hans Marius Ødegårdstuen, som er ingeniørstudent og prosjektleder.

Prototypen av bilen som er under bygging av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold. (Team Optimotion)

Han leder Team Optimotion, som i bilbyggingen har satt spesielt fokus på motor, luftmotstand og bærekraft. Det er viktig for dem at bilen etterlater et minst mulig klimaavtrykk.

– For å oppnå dette skal vi utforske de forskjellige mulighetene vi har innenfor materialvalg av karosseri og ramme. Egenskaper vi skal se på inkluderer vekt, CO2-utslipp, styrke og om vi kan resirkulere materialet på en god og gunstig måte, forteller han.

Borch: – Viktig for rekrutteringen

Fredag i forrige uke fikk studentene regjeringsbesøk for å presentere prosjektet og motta hyllest for ambisjonene.

– Det er utrolig kult at de følger utviklingen med å lage en elbil, som har sine utfordringer blant annet når det gjelder sikkerhet og design. Vi trenger mange flere ingeniører enn vi har i dag. Samfunnsutviklingen med klimaendringer, naturendringer og en uforutsigbar energisituasjon i hele Europa, gjør at ingeniørene kommer til å bli ekstremt viktige for framtiden, sa Sandra Borch (Sp) til Dagsavisen mens hun ennå var statsråd.

Sandra Borch (Sp) gjestet blant annet ingeniørstudiet ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad sist fredag. Bare timer senere offentliggjorde hun ved pressekonferanse at hun trekker seg som statsråd for forskning og høyere utdanning. (Martin Næss Kristiansen)

Bare timer senere kunngjorde Borch at hun går av som forsknings- og høyere utdanningsminister, som følge av å ha blitt tatt for kopiering og fusk i en masteroppgave hun leverte ved Universitetet i Tromsø for ti år siden.

Ingeniørstudentene ved HiØ har imidlertid ikke tenkt å ta noen snarveier til den raske bilen de ser for seg å stille med i Shell Eco Marathon i slutten av mai.

– Med et primitivt budsjett nå på 80.000 kroner (uten reisen til Frankrike), blir det en ganske primitiv bil. Men prosjektet skal leve i flere år, vi jobber etter en femårsplan og ser det som veldig viktig å videreutvikle bilen. Tanken er at de som kommer etter oss kan fortsette videreutviklingen samme med andre linjer. Vi har totalt åtte-ni linjer ved HiØ, som kan ha god fordel av å være med i et sånt prosjekt med sin kompetanse og erfaring. Det kan være alt fra webdesign og prosjektstyring til utvikling, elektro og maskin, forklarer Ødegårdstuen.

Han og laget opplever det utfordrende å komme seg fra start til slutt i prosjektet. Veien blir til mens de går og innebærer blant annet finansiering, planlegging, tegning og konstruksjon.

– Ingen av oss har gjort dette før, så det er veldig gøy, lærerikt og utfordrende. Vi er nå fått bygget ramme og er ferdig med en hastighetsregulator, forteller Ødegårdstuen.

Se video:

Team Optimotion Prosjektleder Hans Marius Ødegårdstuen, Åsmund Aspholm og Miriam Michelle Poloyapoy Strand viser premiesamlingen.

Laget har som mål å etterlate seg et grunnlag for videreutvikling av lag og bil til Shell Eco Marathon neste år, skape engasjement og kompetanseutvikling hos studenter i prosjektet, designe og utvikle en bærekraftig og miljøvennlig bil som utfordrer det grønne skifte og skape nettverk med lokalt og nasjonalt næringsliv.

– Læring er hele meningen med prosjektet, som også er med på å skape interesse for teknologi og ingeniørfag blant unge og vil bidra til å sette høyskolen på kartet, mente Ødegårdstuen da han presenterte prosjektet for blant andre den daværende statsråden, som likte det hun fikk se og høre.

– Jeg tror det aller viktigste med sånne prosjekter på ulike utdanningsløp er at man får en sak som symboliserer det man driver med. Vi trenger flere som tar realfag, vi trenger flere som velger å bli ingeniører – hvis vi skal klare det grønne skiftet og løse energiutfordringene. Da er det prosjekter som dette, som jeg tror at elever og studenter blir interessert i og gjør at de blir nysgjerrige på ingeniørfag. Så jeg tror dette er veldig bra for rekrutteringen av nye ingeniører, sa Borch til Dagsavisen.

Vanskelig sponsormarked

Studentene skal bygge en smart bil. Likevel er det finansieringen som gir dem mest hodebry, skal vi tro prosjektlederen.

– Finansieringen er det vanskeligste og samtidig veldig viktig for å kunne realisere et sånt prosjekt.. Vi har hørt at pengene satt løsere hos bedriftene før pandemien. Vi merker at vi er i en dyrtid. Men vi ser også at flere bedrifter er interessert. Vi har en sponsorplan og er i kontakt med næringslivet. Det er litt lettere for noen bedrifter å tilby oss kompetanse eller materiell.

– Vi anser det som høyst aktuelt for en del bedrifter å være med på, for det handler om en grønnere framtid og om å gi studenter en reell arbeidserfaring, som de samme bedriftene kan få tilbake igjen senere når vi skal ut i arbeidslivet, poengterer Ødegårdstuen.

HiØ-studentene Miriam Michelle Poloyapoy Strand (fra venstre), Åsmund Aspholm og Hans Marius Ødegårdstuen viser fram ramma på bilen de skal bygge. (Martin Næss Kristiansen)

Han og medstudentene har et ønsket budsjett av en helt annen størrelse enn hva som er realiteten nå. 500.000 kroner vil de strekke seg etter.

– Vi håper at flere bedrifter vil se det som mer attraktivt etter hvert, sier prosjektlederen.

HiØ har deltatt og vunnet priser i Shell Eco Marathon tidligere, men det er gått flere år siden forrige deltakelse. 2024 blir et comeback.

– Jeg blir jo fascinert og imponert av prosjektet og av at studentbedrifter og -initiativer som dette klarer å hevde seg i verdenstoppen i det de driver med. Jeg gleder meg til å følge med på hvordan de gjør det i konkurransen, erklærte Borch fredag.

Selv om laget ennå ikke kan garantere at de får bilen sin på startstreken i Frankrike, vil de gjøre alt de kan for å lykkes med prosjektet.

– Vi er i alle fall et bra lag fulle av pågangsmot, nysgjerrighet og med stor motivasjon, sier Miriam Michelle Poloyapoy Strand.

Team Optimotions bilbygging

Bilen skal drives av en børsteløs dc (BLDC) motor. Motoren skal kobles opp mot et batteri bestående av lithium-ion-celler, som lader seg ut under kjøring og opp ved bremsing.

For å oppnå minst mulig drivstofforbruk skal de optimalisere design av bil med CFD-verktøy, og se på hvordan de kan minimere bilens luftmotstand. En typisk luftmotstand-koeffisient for en standard personbil ligger mellom 0,25 og 0,3. Optimotion har som mål å ha en koeffisient på under 0,2.

Laget består av Hans Marius Ødegårdstuen (prosjektleder), Nicolay Winding-Sørensen (teknisk leder), Tobias Sørlie (økonomiansvarlig), Stig-Ørjan Suhr Johansen, Miriam Michelle Poloyapoy Strand, Åsmund Aspholm (ansvarlig for sosiale medier), Stian Myhre (økonomiansvarlig), Lars Kristian Bønøgård og Brynjar Undheim.

