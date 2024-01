Mann savnet – kvinne siktet for frihetsberøvelse i Løten

Innlandet politidistrikt opplyser at pågripelsen av kvinnen i 40-årene er gjort i forbindelse med en aksjon mot en gård i Løten. Mannen som er savnet, er folkeregistrert i Sørøst politidistrikt.

– Den savnede har tilknytning til adressen hvor politiet i dag har gjort undersøkelser. Vedkommende ble meldt savnet av pårørende 12. januar 2024 i Sørøst politidistrikt, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiadvokat Julie Dalsveen sier til NTB at også kvinnen har tilknytning til gården, og at hun ble pågrepet der. Politiet vil ikke slå fast hva slags relasjon det er mellom de to.

– Det er en sentral del av etterforskningen å avklare om det er noen relasjon – og i så fall hva slags relasjon, sier Dalsveen.

Ingen mistenkt eller etterlyst

Hun utelukker ikke at det kan være flere gjerningspersoner, men understreker at det ikke er grunn til frykt hos lokalbefolkningen.

– Ingen konkrete personer er mistenkt eller etterlyst, men det kan ikke utelukkes at det er flere gjerningspersoner. Det ligger i siktelsen om medvirkning, sier hun.

Pårørende er varslet om utviklingen i saken. Hun understreker at det er svært tidlig i etterforskningen.

– Det er helt nytt dette med pågripelsen, det ble besluttet i kveld. Kvinnen er ennå ikke avhørt og har heller ikke fått oppnevnt noen forsvarer ennå, sier hun.

Jobber med å få oversikt

Politiet har arbeidet på gården i hele dag, og funn på stedet gjorde at kvinnen ble pågrepet. Selve pågripelsen foregikk uten dramatikk på gården. Nå fortsetter politiets arbeid på stedet utover kvelden – og natta, dersom det blir nødvendig.

Dalsveen sier saken har vært uavklart siden mannen ble savnet.

– Vi har gjort vurderinger underveis, sier hun på spørsmål om de har hatt mistanke om noe kriminelt underveis.

Nå arbeider politiet med å få oversikt over hvilken tidslinje de står overfor. På spørsmål om hvorvidt de to tilhører et spesifikt miljø, sier Dalsveen at hun ikke vil gå inn på detaljer om de personene som er involvert.

