Politiet etterforsker bussvelten på Hemsedalsfjellet

– Han vil bli avhørt som mistenkt. Det ville vært rart å avhøre ham som vitne, all den tid det var han som kjørte bussen, sier politistasjonssjef Magne Straumstein i Sogn til Bergens Tidende.

Straumstein påpeker at det er en formalitet at bussjåføren er siktet, og at det ikke nødvendigvis betyr at politiet tror han har gjort noe galt.

– Så regner vi med at etterforskningen etter hvert vil vise hva som skjedde, sier han.

Det var mandag ettermiddag at en Vy-buss veltet i Lærdal kommune på riksvei 52 Hemsedalsfjellet. Det var kraftig vind og snøfokk i området da ulykken skjedde. Lærdal kommune satte krisestab som følge av ulykken. En gravid kvinne ble sendt til sykehuset for sjekk, men skal ikke ha blitt skadd.