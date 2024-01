Nok en ulv felt i Rafjellet-reviret

Nå som den fjerde ulven i reviret er felt, gjenstår to dyr av kvoten på totalt seks ulver, skriver rovdyr.org, som organisasjonen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk står bak.

Statens naturoppsyn har ifølge nettsiden gjennomført rutinekontroll på fellingsstedet og opplyser at det mest sannsynlig er ledertispa i flokken som er felt. Hun veide 37,7 kilo og ble skutt like før klokken ti søndag formiddag.

Myndighetene har åpnet for lisensfelling av alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge: Rafjellet og de to grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog.

I tillegg til de fire dyrene som er felt i Rafjellet, er fire ulver med tilhørighet i Fjornshöjden-reviret i Akershus så langt felt. Dermed er det til sammen felt åtte ulver under lisensjakta innenfor ulvesonen, av en samlet kvote på 13 dyr.

Lisensjakta foregår fra 1. januar til midten av februar, med mindre kvoten fylles før det.