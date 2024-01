Staten: 22.juli-terrorist er den samme i dag som i 2011

– Breivik er den samme. Han er fortsatt stolt over det han har gjort, han fortsetter sitt ideologiske prosjekt. Han ønsker å bygge et nettverk som har grenseløs vold som grunnleggende virkemiddel, sa advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten da han fikk ordet mandag ettermiddag.

Han tok retten med på en verbal kjøretur fra Hammersborg torg, der Breivik parkerte bilen med bomben som tok åtte liv i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Når man kjører derfra til Ringerike fengsel, passerer man Utøya – hvor Breivik tok 69 liv og påførte andre ubotelig skade.

– De fleste av dem var barn, ungdom og unge voksne. Mange ble skadd for livet, både fysisk og psykisk, sa Hjetland.

Anders Behring Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene i Ringerike fengsel bryter med menneskerettighetene.

– Like farlig nå

Med «kjøreturen» fikk domstolen en påminnelse om bakteppet for menneskerettighetssaken som går for Oslo tingrett: Breiviks «ekstraordinære evne til fordekt opptreden og hans høyreekstreme ideologi».

Vedtakene om særlig høyt sikkerhetsnivå er oppe til ny vurdering hvert halvår. Og hvert halvår har konklusjonen vært den samme: Breivik er like farlig nå som han var da det første vedtaket ble fattet i 2012.

– Soningsforholdene til Breivik er betydelig bedre i dag enn i 2012 og i 2017, sa Hjetland som gikk så langt som å kalle dem «utpreget humane», med henvisning til Breiviks påstand om at han blir utsatt for umenneskelig behandling.

– Langt fra brudd

– Kjernen i statens syn er at soningsforholdene ikke engang er i nærheten av å nå opp til terskelen for menneskerettighetsbrudd, sa Hjetland og konkluderte med at «Breivik bommer både på faktum og på jussen».

Menneskerettighetenes forbud mot nedverdigende og umenneskelig behandling gjelder langt mer ekstrem behandling enn det Breivik blir utsatt for i Ringerike fengsel, som tvangsbarbering og fysiske overgrep, ifølge Hjetland.

Han setter Breiviks søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene og begjæringene om prøveløslatelse fra soning, som ett av virkemidlene Breivik benytter seg av for å spre høyreekstrem ideologi.

