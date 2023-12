Danmark vil ikke ha omstridt oljeholdig spillvann fra Mongstad

– Avgjørelsen er et tydelig signal til Equinor og andre selskaper om at de må ta ansvar for dritten sin selv. Det skal aldri være noen løsning å eksportere et miljøproblem ut av landet, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge til Bergens Tidende.

I juni i år gikk Greenpeace til aksjon mot et tankskip som lå til kai på raffineriet Mongstad. Aksjonistene fortøyde en seilbåt til tankskipets skrog for å hindre det i å legge fra kai med den omstridte lasten.

Den danske miljøvernministeren Magnus Heunicke tok i høst til orde for å stanse importen av det norske oljevannet. Begrunnelsen er at det oljeholdige spillvannet fra norsk sokkel havner i Danmark utelukkende som avfall fra oljevirksomheten, og ikke kommer til nytte på noen måte.

Nå har Miljøstyrelsen i Danmark avklart at regjeringen har juridisk ryggdekning både i egen forvaltning og EU-kommisjonen for å stanse importen fra Norge.

RGS Nordic, som er anlegget i Danmark der spillvannet renses før det pumpes ut i Agersø Sund, har tidligere uttalt til NRK at selskapet har importert mellom 100.000 og 150.000 tonn spillvann fra Norge årlig.

Overfor BT opplyser Equinor at de håndterer 97 prosent av vannet fra Mongstad i eget renseanlegg.

– Og vi har pågående prosjekter for å i større grad kunne håndtere også det resterende vannet selv, skriver pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i en epost til avisen.

