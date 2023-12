Helse sør-øst vil droppe fødestue på Elverum sykehus

Det er anbefalingen fra direktør Terje Rootwelt når styret i Helse sør-øst skal behandle saken i neste uke, skriver Gudbrandsdølen.

I saksframstillingen skriver Rootwelt at det er mulig å etablere en fødestue på Elverum tilsvarende den som i dag er på Tynset, men heller ikke dette anbefales.

– Helse sør-øst har vurdert både driftsmodell og økonomisk bæreevne for en slik løsning, og kommet fram til at heller ikke dette alternativet anbefales for videre utredninger, skriver Rootwelt.

Dermed blir anbefalingen et barselhotell og oppfølging av barselkvinner i samarbeid med kommunene, skriver avisen.

Da regjeringen i sommer sa ja til bygging av Mjøssykehuset på Moelv i Innlandet, ville de ha mer aktivitet til sykehuset på Elverum. De ønsket blant annet at det skulle legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus.

Rootwelts innstilling er i tråd med anbefalingene fra administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Nå skal styret si sitt før det blir en politisk avgjørelse i regjeringen med foretaksmøte på nyåret.