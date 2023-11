– Nå skal renta opp igjen, sier økonomer etter fall i gjeldsveksten og stabile BNP-tall

Gjeldsveksten de siste tolv månedene er på 3,7 prosent, et fall på hele 0,4 prosentpoeng fra september. Statistisk sentralbyrå kaller det unormalt og sier det viser at stram pengepolitikk har en effekt.

Tallene for brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge viser at det ikke fører til en uønsket, kraftig nedkjøling av økonomien. BNP-tallet økte med 0,1 prosent.

– Hovedinntrykket er at økonomien greier seg godt, sier DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til NTB.

– Dagens tall kommer ikke til å endre den planen som Norges Bank opprinnelig hadde, nemlig å heve renta en gang til i desember, sier Haugland.

Også økonomer Dagens Næringsliv og E24 har snakket med, tror renta nå skal opp.

